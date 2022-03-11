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Как перечислить деньги на армию: инструкции и счета

Новина українською →
Украина, Пятница 11 марта 2022 17:59
Как перечислить деньги на армию: инструкции и счета Фото: перечислить средства на армию можно на счета НБУ и через Дію (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

После российского вторжения украинцы и граждане других стран начали перечислять деньги на Вооруженные силы, которые защищают Украину. Лучше сделать это по официальным доступным каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Счета НБУ

НБУ открыл мультивалютный счет в первый день вторжения - 24 февраля, уже собрал на армию 11,5 млрд гривен и почти все передал на оборону. НБУ постоянно отчитывается о том, каким именно силовым ведомствам он перечисляет эти деньги

Перечислить средства можно на сайте НБУ через Google Pay или по номеру карты.

Это можно сделать и самостоятельно. Реквизиты для зачисления средств в национальной валюте и иностранных валютах размещены на сайте НБУ.

На счет НБУ можно перечислить деньги и в отделениях"Укрпочты".

Кроме того, НБУ открыл счет для гуманитарных целей. Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, является Министерство социальной политики Украины. Всего на него было перечислено 194 млн грн в эквиваленте. Для помощи гражданам, страдающим от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Помощь через "Дію"

В приложении "Дія" есть возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым".

В приложении нужно нажать на Документы - Помочь армии, после чего появится возможность перечислить средства.

Перевод криптовалюты

Кроме того Минцифры обнародовало официальные крипто-кошельки, куда можно перевести деньги для армии Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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