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Зеленский отчитался о работе UNITED24: на что потратили средства

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Воскресенье 07 августа 2022 00:25
Зеленский отчитался о работе UNITED24: на что потратили средства Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Глобальная инициатива по поддержке Украины UNITED24 работает уже в течение трех месяцев. За это время удалось собрать более 6 млрд грн взносов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что за часть средств приобрели вертолет. Его будут использовать для спасения раненых.

"На этой неделе подводили итоги трех месяцев работы UNITED24. Собрано более 6 миллиардов гривен взносов на восстановление, оборудования для больниц, на закупку автомобилей скорой помощи - закуплено десятки "скорых", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто развивает государственную благотворительную платформу и всем ее амбасадорам: Андрею Шевченко, Элине Світоліній, группе Imagine Dragons и другим.

Напомним, после российского вторжения украинцы и граждане других государств начали перечислять деньги на ВСУ. РБК-Украина писало как это сделать официальными доступными каналами.

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