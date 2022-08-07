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Зеленський відзвітував про роботу UNITED24: на що витратили кошти

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Неділя 07 серпня 2022 00:25
Зеленський відзвітував про роботу UNITED24: на що витратили кошти Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Глобальна ініціатива з підтримки України UNITED24 працює вже протягом трьох місяців. За цей час вдалося зібрати понад 6 млрд грн внесків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що за частину коштів придбали гвинтокрил. Його використовуватимуть для порятунку поранених.

"Цього тижня підбивали підсумки трьох місяців роботи UNITED24. Зібрано понад 6 мільярдів гривень внесків на відбудову, обладнання для лікарень, на закупівлю автомобілів швидкої допомоги - закуплено десятки "швидких", - сказав президент.

Зеленський також подякував усім, хто розвиває державну благодійну платформу та всім її амбасадорам: Андрію Шевченку, Еліні Світоліній, гурту Imagine Dragons та іншим.

Нагадаємо, після російського вторгнення українці та громадяни інших держав почали перераховувати гроші на ЗСУ. РБК-Україна писало, як це зробити офіційними доступними каналами.

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