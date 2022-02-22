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Зеленский об ОРДЛО: на смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь"

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 22:42
Зеленский об ОРДЛО: на смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки здесь" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский снова прокомментировал российское признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" и решение о введение войск на оккупированный Донбасс. По его мнению, Россия подтвердила военное присутствие на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Вчера Россия признала независимость квазиформирований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня ратифицировала так называемые "соглашения" и дала разрешение президенту на использование Вооруженных сил за границе, то есть на Донбассе, на территории Украины. На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки тут", - заявил Зеленский.

По его словам, это решение дает ответ, кто действительно хочет мира на земле, а кто - передела земель.

"Этим решением Россия в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей. Тех самых, которые, по ее словам, не имели ни единой альтернативы. Лично для нас безальтернативным является завершение войны, а не площадка или формат. Я готов делать это ка к в двустороннем формате, так и с участием других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное - это сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал российское признание "ЛДНР" юридической подоплекой для дальнейшей агрессии.

Он также ответил, будет ли введено военное положение в Украине.

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