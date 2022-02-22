Зеленський про ОРДЛО: на зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут"

Президент Володимир Зеленський знову прокоментував російське визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" і рішення про введення військ на окупований Донбас. На його думку, Росія підтвердила військову присутність на сході України.

"Вчора Росія визнала незалежність квазіформувань на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні ратифікувала так звані "угоди" та дала дозвіл президенту на використання Збройних сил за кордоном, тобто на Донбасі, на території України. На зміну "нас там немає" прийшло офіційне "ми все-таки тут", - заявив Зеленський.

За його словами, це рішення дає відповідь, хто справді хоче миру на землі, а хто - переділу земель.

"Цим рішенням Росія в односторонньому порядку вийшла з мінських домовленостей. Тих самих, які, за її словами, не мали жодної альтернативи. Особисто для нас безальтернативним є завершення війни, а не майданчик чи формат. Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участю інших лідерів. Але хочу наголосити, що для мене головне - це збереження суверенітету та територіальної цілісності України", - додав президент.