Зеленський про Орбана: загравання з Трампом нічого не дасть, слабких друзів ніхто не любить

"Я вважаю, що він (Орбан, - ред.) грає у небезпечну ситуацію, передусім для Угорщини. Угорщина знає, що таке повномасштабне вторгнення, що таке наслідки фашистського режиму. І я здивований тим, що іноді офіційні меседжі Будапешта звучать так не збалансовано і радикально по відношенню до України", - сказав Зеленський.

Президент України переконаний, загравання з Дональдом Трампом нічого не дасть Орбану.

"Трамп самостійна людина. Він буде самостійно приймати рішення. Знаєте, слабких друзів ніхто не любить. Я вважаю, що позиція має бути сильна. І коли навіть у тебе позиція інша, вона все одно поважається, тому що позиція сильна", - додав Зеленський.

Зустріч Орбана з Трампом

Нагадаємо Орбан зустрічався з Трампом у Флориді. Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир".

"Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте", - написав Орбан.

Орбан також заявив, що у разі перемоги на виборах Трамп відмовиться допомагати Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують Україну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Трамп, зі свого боку, регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.