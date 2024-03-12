Зеленский об Орбане: заигрывание с Трампом ничего не даст, слабых друзей никто не любит

"Я считаю, что он (Орбан, - ред.) играет в опасную ситуацию, прежде всего для Венгрии. Венгрия знает, что такое полномасштабное вторжение, что такое последствия фашистского режима. И я удивлен тем, что иногда официальные месседжи Будапешта звучат так не сбалансированно и радикально по отношению к Украине", - сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что заигрывание с Дональдом Трампом ничего не даст Орбану.

"Трамп самостоятельный человек. Он будет самостоятельно принимать решения. Знаете, слабых друзей никто не любит. Я считаю, что позиция должна быть сильная. И когда даже у тебя позиция другая, она все равно уважается, потому что позиция сильная", - добавил Зеленский.

Встреча Орбана с Трампом

Напомним, Орбан встречался с Трампом во Флориде. После встречи венгерский премьер опубликовал комплиментарное сообщение в соцсети X, где заявил, что миру "нужны лидеры, которые могут принести мир".

"Вернитесь и принесите нам мир, господин президент", - написал Орбан.

Орбан также заявил, что в случае победы на выборах Трамп откажется помогать Украине.

Премьер-министр Венгрии занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.