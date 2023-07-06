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Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного обстрілу Львова

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного обстрілу Львова в ніч на 6 липня. Президент України обіцяє відчутну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, "обовʼязково буде відповідь ворогу, відчутна".

Ракетний удар по Львову

Російські війська в ніч проти 6 червня завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", сім із яких ліквідували сили ППО.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок , де зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під'їздах.

Станом на 8:20, внаслідок вибухів чотири особи загинули та 32 отримали поранення, з них одна дитина.

Мер Львова Андрій Садовий назвав обстріл "найбільшою атакою на громадянську інфраструктуру Львова" від початку війни.

Про те, що відомо про наслідки ракетного удару по Львову, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЛьвів