Зеленский определил членов конкурсной комиссии на должность главы БЭБ: список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о конкурсной комиссии на должность директора Бюро экономической безопасности . Решение СНБО определяет состав этой конкурсной комиссии.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Указ вступил в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Так, на заседании СНБО 14 мая решили определить членами комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ таких лиц:

Напомним, 12 мая правительство официально создало Бюро экономической безопасности, которое получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Бюро экономической безопасности будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Как писало РБК-Украина, закон "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной радой в январе вступил в силу 25 марта 2021 года.