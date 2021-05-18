Зеленский определил членов конкурсной комиссии на должность главы БЭБ: список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о конкурсной комиссии на должность директора Бюро экономической безопасности. Решение СНБО определяет состав этой конкурсной комиссии.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, на заседании СНБО 14 мая решили определить членами комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ таких лиц:
Указ вступил в силу со дня его опубликования, а контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Напомним, 12 мая правительство официально создало Бюро экономической безопасности, которое получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Бюро экономической безопасности будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Как писало РБК-Украина, закон "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной радой в январе вступил в силу 25 марта 2021 года.