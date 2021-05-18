Зеленський визначив членів конкурсної комісії на посаду глави БЕБ: список

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо конкурсної комісії на посаду директора Бюро економічної безпеки . Рішення РНБО визначає склад цієї конкурсної комісії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Указ набрав чинності з дня його опублікування, а контроль за виконанням рішення було покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Так, на засіданні РНБО 14 травня вирішили визначити членами комісії з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ таких осіб:

Нагадаємо, 12 травня уряд офіційно створив Бюро економічної безпеки, яке отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами. Бюро економічної безпеки буде займатися усіма злочинами в сфері економіки.

Як писало РБК-Україна, закон "Про Бюро економічної безпеки України" був ухвалений Верховною радою у січні набув чинності 25 березня 2021 року.