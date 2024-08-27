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Зеленський: операція у Курській області - частина плану України, про який поговорю з Байденом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Бої в Курській області є частиною українського плану. Він обговорюватиметься з президентом США Джо Байденом.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції повідомляє РБК-Україна.

"Курська область - частина плану, про який я говоритиму з Байденом", - зазначив президент.

За його словами, головним елементом такого плану Києва є спроба змусити Росію закінчити війну проти України.

Операція у Курській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські захисники спромоглися прорватися на територію Курської області. Вони подолали мінні загородження та увійшли вглиб регіону.

У Курській області були зосереджені переважно солдати без бойового досвіду та строковики, які не змогли дати відсіч досвідченим українським військовим.

У перші ж дні наступу ЗСУ вдалося взяти в полон велику кількість росіян. Обмінний фонд, за інформацією західних ЗМІ, було поповнено тисячами ворожих вояків.

США не стали засуджувати дії України. Зокрема, речник Держдепу США Метью Міллер наголошував, що українці "не порушують політики Вашингтона".

Більше того, заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх заявляла, що її країна дозволяє Україні завдавати ударів по Курській області для захисту від атак РФ на Сумську область.

При цьому сьогодні, 27 серпня, Зеленський анонсував зустріч з Байденом. Ймовірно, вона відбудеться під час засідання Генасамблеї ООН.

За словами президента, він планує представити Байдену у вересні план перемоги України.

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