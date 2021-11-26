Зеленский об операции с "вагнеровцами": если бы боевики захватили самолет, Эрдоган нас бы не простил

Президент рассказал, в самолете, летевшем из Минска турецкими авиалиниями, были обычные люди.

"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может быть... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продуманная. После Америки он хочет меня поссорить... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

Он сказал, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что никогда бы "не въехал в эту стену".

"Мы не проводили эту операцию, нас втянули. И так и было", - заявил он.