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Зеленский об операции с "вагнеровцами": если бы боевики захватили самолет, Эрдоган нас бы не простил

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не проводила операцию по "вагнеровцам", в нее украинцев втянули. Если бы самолет захватили, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган этого бы не простил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

Президент рассказал, в самолете, летевшем из Минска турецкими авиалиниями, были обычные люди.

"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине... А если боевики захватят этот самолет? Может быть... Это он мне говорит... Я сказал, что это не наша операция, она не продуманная. После Америки он хочет меня поссорить... Не меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

Он сказал, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что никогда бы "не въехал в эту стену".

"Мы не проводили эту операцию, нас втянули. И так и было", - заявил он.

Напомним, группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в которой анализирует обстоятельства и причины ее срыва.

В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак якобы предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

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Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган