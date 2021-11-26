Зеленський про операцію з "вагнерівцями": якби бойовики захопили літак, Ердоган нас би не пробачив

Президент розповів, у літаку, який летів з Мінська турецькими авіалініями, були звичайні люди.

"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він хоче мене посварити... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

Він сказав, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що ніколи "не в'їхав би в цю стіну".

"Ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було", - заявив він.