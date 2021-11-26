RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про операцію з "вагнерівцями": якби бойовики захопили літак, Ердоган нас би не пробачив

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не проводила операцію щодо "вагнерівців", у неї українців втягнули. Якби літак захопили, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

Президент розповів, у літаку, який летів з Мінська турецькими авіалініями, були звичайні люди.

"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він хоче мене посварити... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

Він сказав, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що ніколи "не в'їхав би в цю стіну".

"Ми не проводили цієї операції, нас втягнули. І так і було", - заявив він.

Нагадаємо, група журналістів-розслідувачів Bellingcat 17 листопада опублікувала розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, в якій аналізує обставини та причини її зриву.

Зокрема, в матеріалі ідеться про те, що керівник ОП Андрій Єрмак ніби-то пропонував відтермінувати спецоперацію на тиждень у зв'язку з досягненням домовленостей про припинення вогню на сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРеджеп Тайіп Ердоган