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Зеленський оновив склад Ставки та РНБО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Зміни у Ставці

Згідно з одним із указів, Зеленський затвердив координатором Ставки верховного головнокомандувача секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Також до складу Ставки увійшов Олег Іващенко, якого нещодавно було призначено головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

При цьому у Ставці більше не братиме участі Олексій Данілов, якого раніше було звільнено з посади секретаря РНБО.

Зміни у РНБО

До складу Ради нацбезпеки та оборони президент ввів голову СЗР Олега Іващенка.

Що передувало

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Його місце зайняв Олександр Литвиненко, який був головою СЗР.

Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олег Іващенко.

До речі, вчора, 28 березня, Зеленський представив Іващенка колективу СЗР. Президент назвав головні завдання для нього.

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