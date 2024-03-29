Зеленський оновив склад Ставки та РНБО

Що передувало

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Його місце зайняв Олександр Литвиненко, який був головою СЗР.

Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Олег Іващенко.

До речі, вчора, 28 березня, Зеленський представив Іващенка колективу СЗР. Президент назвав головні завдання для нього.

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