Зеленский обновил состав Ставки и СНБО

Изменения в Ставке

Согласно одному из указов, Зеленский утвердил координатором Ставки верховного главнокомандующего секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Также в состав Ставки вошел Олег Иващенко, который недавно был назначен главой Службы внешней разведки (СВР) Украины.

При этом в Ставке больше не будет принимать участия Алексей Данилов, которого ранее уволили с должности секретаря СНБО.

Изменения в СНБО

В состав Совета нацбезопасности и обороны президент ввел главу СВР Олега Иващенко.

При этом Алексея Данилова вывела из состава СНБО, поскольку Литвиненко теперь новый секретарь.