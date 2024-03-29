Зеленский обновил состав Ставки и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Согласно одному из указов, Зеленский утвердил координатором Ставки верховного главнокомандующего секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Также в состав Ставки вошел Олег Иващенко, который недавно был назначен главой Службы внешней разведки (СВР) Украины.
При этом в Ставке больше не будет принимать участия Алексей Данилов, которого ранее уволили с должности секретаря СНБО.
В состав Совета нацбезопасности и обороны президент ввел главу СВР Олега Иващенко.
При этом Алексея Данилова вывела из состава СНБО, поскольку Литвиненко теперь новый секретарь.
Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Его место занял Александр Литвиненко, который был главой СВР.
Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Олег Иващенко.
К слову, вчера, 28 марта, Зеленский представил Иващенко коллективу СЗР. Президент назвал главные задачи для него.
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