Зеленський оновив склад Ставки

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.