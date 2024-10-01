Зеленский обновил состав Ставки

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.