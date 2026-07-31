Зеленський оновив склад РНБО: хто увійшов та хто вибув

Хто увійшов до нового складу

Згідно з указом глави держави, членами РНБО стали:

міністр внутрішніх справ Іван Виговський ;

; головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий ;

; прем'єр-міністр Сергій Корецький ;

; міністр економіки та навколишнього середовища Олександр Кравченко ;

; міністр юстиції Денис Маслов ;

; перший заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад ;

; заступник міністра оборони Євген Хмара.

Крім того, у персональному складі Ради затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіга.

Кого виключили із Ради

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, екс-прем'єр-міністра Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, колишнього першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва та колишнього першого віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова.

Після кадрових рішень

Оновлення складу РНБО відбулося після серії кадрових перестановок в уряді, секторі безпеки та силових відомствах.

Відповідно до указу президента, до Ради увійшли посадові особи, які зайняли ключові державні посади після останніх призначень.

Документ підписано 31 липня 2026 року на підставі статті 107 Конституції України і вже набрав чинності.