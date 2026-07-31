Зеленський оновив склад РНБО: хто увійшов та хто вибув

Президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки та оборони. До нього увійшли нові керівники силового блоку та уряду, тоді як низка колишніх членів Ради була виключена.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сайті президента України.
Згідно з указом глави держави, членами РНБО стали:
Крім того, у персональному складі Ради затверджено першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіга.
Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, екс-прем'єр-міністра Юлію Свириденко, колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, колишнього першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва та колишнього першого віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова.
Оновлення складу РНБО відбулося після серії кадрових перестановок в уряді, секторі безпеки та силових відомствах.
Відповідно до указу президента, до Ради увійшли посадові особи, які зайняли ключові державні посади після останніх призначень.
Документ підписано 31 липня 2026 року на підставі статті 107 Конституції України і вже набрав чинності.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом обговорювалося розширення можливостей використання супутникового зв'язку Starlink. За словами глави держави, це питання розглядалося у контексті посилення можливостей українських військових.