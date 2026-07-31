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Зеленский обновил состав СНБО: кто вошел и кто выбыл

19:50 31.07.2026 Пт
2 мин
После серии новых назначений в состав Совета вошли сразу несколько ключевых чиновников
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли новые руководители силового блока и правительства, тогда как ряд бывших членов Совета был исключен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.

Кто вошел в новый состав

Согласно указу главы государства, членами СНБО стали:

  • министр внутренних дел Иван Выговский;
  • главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый;
  • премьер-министр Сергей Корецкий;
  • министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко;
  • министр юстиции Денис Маслов;
  • первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;
  • заместитель министра обороны Евгений Хмара.

Кроме того, в персональном составе Совета утвержден первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

Кого исключили из Совета

Одновременно президент вывел из состава СНБО бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, экс-премьер-министра Юлию Свириденко, бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, бывшего первого заместителя министра экономики Алексея Соболева и бывшего первого вице-премьер-министра Михаила Федорова.

После кадровых решений

Обновление состава СНБО произошло после серии кадровых перестановок в правительстве, секторе безопасности и силовых ведомствах.

В соответствии с указом президента, в Совет вошли должностные лица, которые заняли ключевые государственные посты после последних назначений.

Документ подписан 31 июля 2026 года на основании статьи 107 Конституции Украины и уже вступил в силу.

Напоминаем, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалось расширение возможностей использования спутниковой связи Starlink. По словам главы государства, этот вопрос рассматривался в контексте усиления возможностей украинских военных.

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