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Зеленський онлайн приєднається до саміту лідерів G7

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський приєднається до відеосаміту з лідерами країн "Великої сімки" у середу, 6 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно, пише Kyodo News.

"Увечері 6-го числа прем'єр-міністр Фуміо Кісіда як голова G7 планує провести онлайн-переговори лідерів «сімки». На додачу до лідерів «сімки» на початку зустрічі візьме участь президент України Володимир Зеленський", - заявив Мацуно.

За його словами, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери планують обговорити важливі для міжнародної спільноти питання. Зокрема - ситуацію в Україні, на Близькому Сході, а також штучний інтелект.

Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А в травні саміт G7 відбувся у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь в ньому.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів. 

Також ЗМІ повідомляли, що країни "Великої сімки" продовжать заморожування російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.

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Володимир ЗеленськийG7Японія