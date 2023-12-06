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Зеленский онлайн присоединится к саммиту лидеров G7

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеосаммиту с лидерами стран "Большой семерки" в среду, 6 декабря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер правительства Японии Хирокадзу Мацуно, пишет Kyodo News.

"Вечером 6-го числа премьер-министр Фумио Кисида как глава G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский", - заявил Мацуно.

По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие лидеры планируют обсудить важные для международного сообщества вопросы. В частности – ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, а также искусственный интеллект.

Напомним, в этом году Япония председательствует в G7. А в мае саммит G7 прошел в Хиросиме, тогда Зеленский лично участвовал в нем.

Поддержка Украины странами G7

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. В общей сложности за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Также СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" продолжат замораживание российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за причиненный ей в результате войны ущерб.

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Владимир ЗеленскийG7Япония