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Зеленський: окупанти, ймовірно, вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами

Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, за попередньою інформацією, сьогодні, 31 липня, вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Продовжується рятувальна операція у Кривому Рогу на місці влучення російських ракет. Попередньо дві балістичні ракети", - розповів президент.

За його словами, повністю знищено п'ять поверхів житлового будинку - з четвертого до дев'ятого. Роботи складні, бо у знищеному під'їзді падали частини конструкції.

Глава держави нагадав, що російські терористи атакували університет та адміністративну будівлю. Поки що відомо про п'ятьох загиблих, серед яких дитина та її мама.

При цьому, як уточнив Зеленський, у рятувальних роботах задіяно 350 осіб.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні атакували Кривий Ріг. Вони вдарили по житловій багатоповерхівці, внаслідок чого понад 60 людей отримали поранення.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що, за попередньою інформацією, окупанти атакували за допомогою балістики.

З усіма деталями російського теракту можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

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