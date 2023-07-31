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Зеленский: оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами

Фото: россияне ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, по предварительной информации, сегодня, 31 июля, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Продолжается спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет. Предварительно две баллистические ракеты", - рассказал президент. 

По его словам, полностью уничтожены пять этажей жилого дома - с четвертого по девятый. Работы сложные, поскольку в уничтоженном подъезде падали части конструкции. 

Глава государства напомнил, что российские террористы атаковали университет и административное здание. Пока известно о пяти погибших, среди которых ребенок и его мама. 

При этом, как уточнил Зеленский, в спасательных работах задействовали 350 человек. 

Удар по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты сегодня атаковали Кривой Рог. Они ударили по жилой многоэтажке в результате чего более 60 человек получили ранения. 

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, по предварительной информации, оккупанты атаковали при помощи баллистики. 

Со всеми деталями российского теракта можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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