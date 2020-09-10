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Зеленский об ограничениях для хасидов: пришлось применять строгую политику

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Израиля попросило Украину ввести ограничения для паломников-хасидов, прибывающих в Умань для празднования Рош ха-Шана. Президенту Украины Владимиру Зеленскому жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников.

Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии. Зеленский также говорит, что посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани в частности.

"К сожалению, в этом году из-за COVID-19 нам по просьбе Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира", - сказал Зеленский.

Отметим, ежегодно в Умань приезжают от 30-50 тысяч хасидов из разных стран. Однако, в этом году Кабмин и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретили паломникам-хасидам посещать Умань. Причиной тому стал коронавирус.

Напомним, Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

На время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.

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