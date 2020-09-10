Зеленський про обмеження для хасидів: довелося застосовувати сувору політику

Уряд Ізраїлю попросив Україну ввести обмеження для паломників-хасидів, які прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. Президенту України Володимиру Зеленському шкода, що це призвело до неприємних наслідків для паломників.

Про це він заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post.

За його словами, захист здоров'я закордонних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом в період пандемії. Зеленський також говорить, що відвідувачам з Ізраїлю і зі всього світу завжди будуть раді в Україні та Умані зокрема.

"На жаль, у цьому році через COVID-19 нам на прохання Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу", - сказав Зеленський.

Зазначимо, щорічно в Умань приїжджають від 30-50 тисяч хасидів із різних країн. Однак, в цьому році Кабмін і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонили паломникам-хасидам відвідувати Умань. Причиною тому став коронавірус.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявляв, що в цьому році на святкування Рош ха-Шана Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

На час паломництва Умань для хасидів з COVID-19 буде розгорнуто шпиталь.