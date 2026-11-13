Зеленський оголосив три ключові результати зустрічі в Дубліні та всіх перемовин тижня

Отже, за результатами переговорів Україна очікує на масштабний обмін полоненими, активніше залучення Європи до переговорного процесу та підготовку нових багатосторонніх зустрічей.

Перший результат - звільнення полонених. Україна розраховує на проведення найбільшого обміну військовополоненими за весь час повномасштабної війни.

Другий результат - активніша участь Європи в дипломатії. За словами президента, Україна працює над тим, щоб європейські представники були повноцінно залучені до переговорного процесу та перебували за столом перемовин на рівних умовах.

Він наголосив, що Україна завжди захищає не лише власні інтереси, а й інтереси всієї Європи.

Третій результат - підготовка нових багатосторонніх зустрічей. Зеленський зазначив, що дипломатична робота триватиме, а Україна готується до наступних переговорів за участю кількох сторін.

Президент також подякував Віткоффу та Кушнеру за інтенсивну комунікацію, а Ірландії - за організацію саміту Європейської політичної спільноти та майданчика для переговорів.

"Дипломатія і надалі буде активною", - підсумував Зеленський.