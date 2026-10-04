Зеленський оголосив про історичну домовленість з Німеччиною на понад 8 мільярдів євро

Глава держави публічно висловив вдячність канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, який разом зі своєю делегацією сьогодні прибув до Києва.

За словами Зеленського, у межах цього візиту вдалося домовитися про дійсно важливі речі для обох країн.

"Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору історичної домовленості - загальної домовленості на 8,5 мільярда євро. І ми дуже вдячні за підтримку", - наголосив президент.

Зеленський звернув увагу, що наразі не лише Німеччина допомагає Україні, а й Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення та залучена до спільного виробництва.

Як пояснив глава держави, йдеться про нові робочі місця як у ФРН, так і в Україні.

На цьому тлі Зеленський підтвердив, що Київ і Берлін планують разом активно працювати в багатьох різних напрямах.

Президент уточнив, що загалом 4 жовтня Україна та Німеччина підписали 15 угод.

Серед ключових домовленостей: