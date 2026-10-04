Зеленський оголосив про історичну домовленість з Німеччиною на понад 8 мільярдів євро

4 жовтня Україна та Німеччина підписали нову історичну домовленість, яка посилить позиції Києва та Берліна на світовій арені.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
Глава держави публічно висловив вдячність канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, який разом зі своєю делегацією сьогодні прибув до Києва.
За словами Зеленського, у межах цього візиту вдалося домовитися про дійсно важливі речі для обох країн.
"Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору історичної домовленості - загальної домовленості на 8,5 мільярда євро. І ми дуже вдячні за підтримку", - наголосив президент.
Зеленський звернув увагу, що наразі не лише Німеччина допомагає Україні, а й Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення та залучена до спільного виробництва.
Як пояснив глава держави, йдеться про нові робочі місця як у ФРН, так і в Україні.
На цьому тлі Зеленський підтвердив, що Київ і Берлін планують разом активно працювати в багатьох різних напрямах.
Президент уточнив, що загалом 4 жовтня Україна та Німеччина підписали 15 угод.
Серед ключових домовленостей:
Раніше РБК-Україна розповідало, що Мерц публічно звернувся до російського диктатора Володимира Рутіна під час візиту до Києва.
А Зеленський заявив, що досі намагається отримати німецькі Taurus.