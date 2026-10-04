Зеленский объявил об исторической договоренности с Германией на более чем 8 миллиардов евро

4 октября Украина и Германия подписали новую историческую договоренность, которая усилит позиции Киева и Берлина на мировой арене.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.
Глава государства публично выразил благодарность канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который вместе со своей делегацией сегодня прибыл в Киев.
По словам Зеленского, в рамках этого визита удалось договориться о действительно важных вещах для обеих стран.
"Действительно важный, хороший, сильный визит с точки зрения исторической договоренности - общей договоренности на 8,5 миллиарда евро. И мы очень благодарны за поддержку", - подчеркнул президент.
Зеленский обратил внимание, что в настоящее время не только Германия помогает Украине, но и Украина делится своими знаниями, опытом, а также делает заказы и привлечена к совместному производству.
Как пояснил глава государства, речь идет о новых рабочих местах как в ФРГ, так и в Украине.
На этом фоне Зеленский подтвердил, что Киев и Берлин планируют вместе активно работать во многих разных направлениях.
Президент уточнил, что 4 октября Украина и Германия подписали 15 соглашений.
Среди ключевых договоренностей:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Мерц публично обратился к российскому диктатору Владимиру Рутину во время визита в Киев.
А Зеленский заявил, что до сих пор пытается получить немецкие Taurus.