UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський офіційно звільнив Сирського: указ підписано

14:58 22.07.2026 Ср
1 хв
Сирського відправили у відставку на фоні протестів
aimg Ірина Гамерська
Фото: Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraine)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського. Таким чином він більше не головнокомандувач армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Звільнення Сирського

Тиждень тому Зеленський запустив процес оновлення Кабміну, результатом якого стали щоденні протести неподалік Офісу президента. Причиною мітингів стало рішення президента звільнити тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

Як пояснив Зеленський, причиною рішення став конфлікт між міністром та головкомом Сирським. Сам Федоров після звільнення дав брифінг, на якому також підтвердив, що не спрацювався з Сирським. За його словами, він навіть пропонував президенту змінити головкома.

Сирський же нещодавно випустив колонку, у якій зазначив, що не знав, що між ними конфлікт, але вибачився перед Федоровим. При цьому він додав: "Я не воюю з міністерством. Я воюю з росією...Моя робота - війна. Стратегія, фронт, люди".

Зазначимо, Сирський був головнокомандувачем з лютого 2024 року. Тоді він змінив на посаді Валерія Залужного.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийОлександр Сирський