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Зеленский официально уволил Сырского: указ подписан

14:58 22.07.2026 Ср
1 мин
Сырского отправили в отставку на фоне протестов
aimg Ирина Гамерская
Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Сырского. Таким образом, он больше не главнокомандующий армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

Увольнение Сырского

Неделю назад Зеленский запустил процесс обновления Кабмина, результатом которого стали ежедневные протесты недалеко от Офиса президента. Причиной митингов стало решение президента уволить тогдашнего министра обороны Михаила Федорова.

Как объяснил Зеленский, причиной решения стал конфликт между министром и главкомом Сырским. Сам Федоров после увольнения дал брифинг, на котором также подтвердил, что не сработался с Сырским. По его словам, он даже предлагал президенту сменить главкома.

Сырский недавно выпустил колонку, в которой отметил, что не знал, что между ними конфликт, но извинился перед Федоровым. При этом он добавил: "Я не воюю с министерством. Я воюю с россией... Моя работа - война. Стратегия, фронт, люди".

Отметим, Сырский был главнокомандующим с февраля 2024 года. Тогда он сменил в должности Валерия Залужного.

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