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Зеленський офіційно запросив Лукашенка на Форум регіонів

Новини » Політика    02.07.2019 - 20:11
Зеленський офіційно запросив Лукашенка на Форум регіонів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Форум відбудеться восени у Житомирі

Президент України Володимир Зеленський запросив президенту Білорусі Олександра Лукашенка відвідати II Форум регіонів України та Білорусі, який восени відбудеться в Житомирі. Про це повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає "БЕЛТА".

"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки по формалізації", - сказав Ігор Кизим.

Він уточнив, що Зеленський направив офіційне запрошення президенту Білорусі Олександру Лукашенку взяти участь в цьому заході.

"Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол.

Він додав, що в кінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення цього великого заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Також Лукашенко висловив підтримку Україні.

 

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