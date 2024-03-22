Зеленський про офіс Реєстру збитків у Києві: вже скоро українці зможуть подавати заяви

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і главою МЗС Ліхтенштейну Домінік Гаслер привітав відкриття в Києві офісу Реєстру збитків, завданих російською агресією. Вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Зеленський відзначив важливість заснування під егідою Ради Європи Реєстру збитків, завданих агресією Росії, та відкриття сьогодні відповідного офісу в Києві.
"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", - зазначив президент.
Також сторони обговорили посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Української держави, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.
Зеленський поінформував Пейчинович-Бурич та Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.
Нагадаємо, у 2023 році ЄС ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.
Понад 40 країн підтримали створення Реєстру та приєдналися до нього.
У березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
Сьогодні, 22 березня, у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.
Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський розповів, як він працюватиме.
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