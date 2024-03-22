Зеленський про офіс Реєстру збитків у Києві: вже скоро українці зможуть подавати заяви

Зеленський відзначив важливість заснування під егідою Ради Європи Реєстру збитків, завданих агресією Росії, та відкриття сьогодні відповідного офісу в Києві.

"Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві", - зазначив президент.

Також сторони обговорили посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Української держави, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Зеленський поінформував Пейчинович-Бурич та Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.

Реєстр збитків

Нагадаємо, у 2023 році ЄС ухвалив рішення про створення Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Головний офіс буде функціонувати у Гаазі, а сателітний - у Києві.

Понад 40 країн підтримали створення Реєстру та приєдналися до нього.

У березні в місті Гаага запустили офіційний вебсайт міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Сьогодні, 22 березня, у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський розповів, як він працюватиме.