Зеленский об офисе Реестра убытков в Киеве: уже скоро украинцы смогут подавать заявления

Зеленский отметил важность основания под эгидой Совета Европы Реестра ущерба, нанесенного агрессией России, и открытие сегодня соответствующего офиса в Киеве.

"Благодарю значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр убытков начал эффективно функционировать. Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления непосредственно в Киеве", - отметил президент.

Также стороны обсудили усиление сотрудничества Украины и Совета Европы по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украинского государства, в частности в рамках соответствующей Core Group, в которую уже вошли более 40 государств.

Зеленский проинформировал Пейчинович-Бурич и Гаслер об усилиях и инициативах Украины по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей. Стороны договорились активизировать сотрудничество по созданию соответствующего международно-правового инструмента.

Реестр убытков

Напомним, в 2023 году ЕС принял решение о создании Международного реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Главный офис будет функционировать в Гааге, а сателлитный - в Киеве.

Более 40 стран поддержали создание Реестра и присоединились к нему.

В марте в городе Гаага запустили официальный вебсайт международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины.

Сегодня, 22 марта, в Киеве открыли офис Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский рассказал, как он будет работать.