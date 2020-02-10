ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский одобрил закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности

Новости » Политика     10.02.2020 - 14:26
Зеленский одобрил закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства подписал соответствующий законопроект №0863

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, которым предусмотрено разрешение на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, предусмотрены изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности", которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

При этом порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет министров.

Напомним, 16 января парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0863.

Как писало РБК-Украина, в конце 2018 года Верховная рада 8 созыва поддержала этот проект закона за основу. За него тогда проголосовали 230 депутатов ВР.

Добавим также, в апреле 2019 года комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал Верховной раде упростить доступ лиц с инвалидностью к жилищно-коммунальным объектам, приняв соответствующий законопроект во втором чтении.

Комитет рекомендует Раде разрешить допуск иностранных военных на учения в Украину Президент предлагает ВР присоединиться ко второму протоколу к Гаагской конвенции
Новости Украины Владимир Зеленскийинвалидность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь