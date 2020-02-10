Зеленский одобрил закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства подписал соответствующий законопроект №0863

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, которым предусмотрено разрешение на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, предусмотрены изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности", которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

При этом порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет министров.

Напомним, 16 января парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0863.

Как писало РБК-Украина, в конце 2018 года Верховная рада 8 созыва поддержала этот проект закона за основу. За него тогда проголосовали 230 депутатов ВР.

Добавим также, в апреле 2019 года комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал Верховной раде упростить доступ лиц с инвалидностью к жилищно-коммунальным объектам, приняв соответствующий законопроект во втором чтении.