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Зеленський схвалив закон про будівництво пандусів без документів про право власності

Новини » Політика     10.02.2020 - 14:26
Зеленський схвалив закон про будівництво пандусів без документів про право власності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави підписав відповідний законопроект №0863

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №0863, яким передбачений дозвіл на облаштування пандусів у будинках без документа про право власності та користування земельною ділянкою. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, передбачено зміни в закон "Про регулювання містобудівної діяльності", якими дозволяється пристрій засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, у тому числі до під'їздів та/або квартир в житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Відповідно до закону, об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію у разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

При цьому порядок облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 16 січня парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №0863.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2018 року Верховна рада 8 скликання підтримала цей проект закону за основу. За нього тоді проголосували 230 депутатів ВР.

Додамо також, у квітні 2019 року Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував Верховній раді спростити доступ осіб з інвалідністю до житлово-комунальних об'єктів, прийнявши відповідний законопроект у другому читанні.

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