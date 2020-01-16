Зеленский одобрил заключение контракта на воинскую службу с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", позволяющий принимать на воинскую службу по контракту граждан начиная с 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту.

"На военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту участвуют в боевых действиях", - говорится в указе.

Также указ предусматривает призыв на срочную военную службу лиц, не достигших 18 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ходе весеннего призыва даже после указа Зеленского на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше. На весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.

Ранее сообщалось, что проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу пройдут в апреле - июне 2020 года и в октябре - декабре 2020 года.