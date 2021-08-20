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Зеленский одобрил стратегию СНБО о развитии оборонно-промышленного комплекса Украины

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Соответсвующий указ был подписан 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

Так, Кабинет министров должен обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлением. В частности, по выполнению работ по реализации исследовательских проектов и созданию новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрению информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе.

Также правительство в течение двух месяцев должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса. План должен включать в себя:

  • совершенствование нормативно-правового регулирования развития ОПК в части разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, а также повышение возможностей оборонно-промышленного комплекса;
  • структурной перестройки предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • принятие мер, направленных на проведение рациональной диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;
  • определение задач и мероприятий, направленных на научно-технический, инновационный и инвестиционный развитие отрасли.

Кроме того, Кабмин должен разработать на основе результатов осмотра военно-технического сотрудничества Украины с партнерами Стратегию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами на 5 лет.

Напомним, в апреле Зеленский ввел в действие решение СНБО "О результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса".

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Владимир ЗеленскийСНБООПК