Зеленський схвалив стратегію РНБО щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України

Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

Так, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетним напрямком. Зокрема, щодо виконання робіт з реалізації дослідницьких проектів та створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, а також впровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.

Також уряд протягом двох місяців має розробити та затвердити комплексний план заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу. План повинен включати в себе:

удосконалення нормативно-правового регулювання розвитку ОПК в частині розробки, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, а також підвищення можливостей оборонно-промислового комплексу;

структурної перебудови підприємств оборонно-промислового комплексу;

вжиття заходів, спрямованих на проведення раціональної диверсифікації на підприємствах оборонно-промислового комплексу;

визначення завдань і заходів, спрямованих на науково-технічний, інноваційний та інвестиційний розвиток галузі.

Крім того, Кабмін повинен розробити на основі результатів огляду військово-технічного співробітництва України з партнерами стратегію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на 5 років.