Зеленський схвалив стратегію РНБО щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Відповідний указ був підписаний 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.
На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.
Так, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетним напрямком. Зокрема, щодо виконання робіт з реалізації дослідницьких проектів та створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, а також впровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.
Також уряд протягом двох місяців має розробити та затвердити комплексний план заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу. План повинен включати в себе:
Крім того, Кабмін повинен розробити на основі результатів огляду військово-технічного співробітництва України з партнерами стратегію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на 5 років.
Нагадаємо, у квітні Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу".