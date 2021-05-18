Зеленский одобрил создание Нацсовета по вопросам молодежи: что предлагает закон

Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.

Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

В акте урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.