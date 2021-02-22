Зеленский одобрил снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14%

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Документ предусматривает снижение ставки НДС для ряда сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Как пояснили в ОП, закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.
Закон вводит пониженную ставку НДС для такой сельскохозяйственной продукции:
Реализация этого закона, как отмечают в ОП. должно уменьшить потери государственного бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.
Напомним, парламент поддержал этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.
Кроме того, в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.