Зеленський схвалив зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% до 14%. Документ передбачає зниження ставки ПДВ для низки сільськогосподарської продукції.
Як пояснили в ОП, закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності українського сільського господарства.
Закон запроваджує знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції:
Реалізація цього закону, як зазначають в ОП. має зменшити втрати державного бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.
Нагадаємо, парламент підтримав цей документ 17 грудня 2020 року. Законопроект підтримали 255 народних депутатів.
Крім того, минулого року нардепи хотіли зобов'язати малих фермерів щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.