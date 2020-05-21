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Зеленский одобрил ряд ратификаций правовых соглашений с Аргентиной

Новости » Политика     21.05.2020 - 16:08
Зеленский одобрил ряд ратификаций правовых соглашений с Аргентиной
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент подписал три законопроекта о ратификации правовых соглашений 

Президент Владимир Зеленский подписал три законопроекта о ратификации правовых соглашений с Аргентиной. Соглашения касаются выдачи правонарушителей, передачи осужденных и правовой помощи.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, последний этап прохождения документов - возвращены с подписью от главы государства.

В частности, Зеленский подписал законопроект №0022 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей", проект закона №0023 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской республикой о передаче осужденных лиц" и проект №0024 "О ратификации договора между Украиной и Аргентинской Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Напомним, Верховная рада приняла данные проекты закона за основу и в целом в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский подписал законопроект №0036 "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года". Протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийратификацияАргентина
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