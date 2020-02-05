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Рада ратифицировала соглашение с Литвой о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Новости » Политика     05.02.2020 - 13:53
Рада ратифицировала соглашение с Литвой о сотрудничестве в сфере трудовой миграции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За проект закона проголосовали 324 нардепа

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 324 нардепа.

"Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенной 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона", - указано в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, одобрил ратификацию трех соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Также Зеленский внес в Верховную раду законопроект №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам".

Глава государства также одобрил законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики".

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