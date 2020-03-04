ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський схвалив ратифікацію угоди з Литвою про співробітництво у трудовій міграції

Новини » Політика     04.03.2020 - 10:39
Зеленський схвалив ратифікацію угоди з Литвою про співробітництво у трудовій міграції
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Угода була підписана в кінці 2018 року

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Зеленський схвалив ратифікацію угоди з Литвою про співробітництво у трудовій міграції

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

"Метою прийняття акта є ратифікація угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці у сфері трудової міграції, укладеної 07.12.2018. Досягнення мети можливе шляхом прийняття зазначеного проекту закону", - зазначено в пояснювальній записці до проекту закону.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці в сфері трудової міграції". За проект закону проголосували 324 нардепа.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський на початку лютого схвалив ратифікацію трьох угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

У Раді пропонують доопрацювати закон Зеленського про заставу підозрюваним у корупції У Раді з'явився текст закону про ратифікацію угоди з Білоруссю про реадмісію
Новини України Володимир ЗеленськийЛитвамиграция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся