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Зеленський схвалив ратифікацію змін до угоди про ЗВТ з Грузією

Новини » Політика     03.02.2020 - 16:08
Зеленський схвалив ратифікацію змін до угоди про ЗВТ з Грузією
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент у понеділок підписав відповідний проект закону №0017

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 лютого, підписав законопроект №0017 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив ратифікацію змін до угоди про ЗВТ з Грузією

Відповідно до пояснювальної записки, цей протокол у частині застосування у двосторонній торгівлі дозволить використання Рішення Ради глав урядів СНД про Правила визначення країни походження товарів, підписаного 30 листопада 2000 року у Мінську, або положень та додатків до Конвенції.

"Експортери сторін матимуть можливість обирати між сертифікатом СТ-1, що був визначений у рамках угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року, та сертифікатом EUR.1, що використовується для визначення походження згідно із положеннями Конвенції", - вказано у записці.

Зокрема, ратифікація протоколу дозволить використовувати ідентичні правила походження у двосторонній торгівлі та застосовувати принцип діагональної кумуляції, а також надалі збільшити експорт до країн та територій-учасниць Конвенції, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, за преференційними ставками мита.

Нагадаємо, парламент 14 січня ухвалив за основу і в цілому ратифікації угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією. Зокрема, за законопроект №0017 віддали свої голоси 328 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський сьогодні також схвалив законопроект №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи".

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