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Зеленский одобрил ратификацию договора об экстрадиции с Казахстаном

Новости » Политика     21.05.2020 - 16:41
Зеленский одобрил ратификацию договора об экстрадиции с Казахстаном
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент также одобрил ратификацию договора о правовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта о ратификации правовых соглашений с Казахстаном. Договора касаются экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документов - возвращены с подписью от президента.

В частности, глава государства подписал законопроект №0030 "О ратификации договора между Украиной и республикой Казахстан об экстрадиции" и проект закона №0031 "О ратификации договора между Украиной и республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам".

Напомним, Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом данные проекты законов в конце апреля. Так, 314 депутатов поддержали законопроект №0030 и 329 нардепов проголосовали за проект закона №0031.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также подписал три законопроекта о ратификации правовых соглашений с Аргентиной. Соглашения касаются выдачи правонарушителей, передачи осужденных и правовой помощи.

Кроме того, в середине апреля глава государства встретился с послами Сербии, Кубы и Казахстана и принял у них верительные грамоты.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийэкстрадицияКазахстан
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