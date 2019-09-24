Зеленский одобрил продление финансовой реструктуризации

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

В частности, предусматривается внести изменения в закон "О финансовой реструктуризации", которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финреструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют различных (несовместных) кредиторов. Документ продлевает возможность применения механизма финансовой реструктуризации на последующие годы.

Напомним, 19 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект №1070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации", его поддержали 300 парламентариев.

В первом чтении закон ВР одобрила 11 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает полную реструктуризацию задолженности при обоюдном согласии сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.