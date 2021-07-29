Зеленский одобрил повышение НДС для части сельхозпродукции
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Верховная рада приняла закон 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон повышает ставку НДС до 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:
- живой крупный рогатый скот,
- свиньи,
- овцы,
- молоко цельное,
- рожь,
- овес,
- семена льна, дробленые или недробленые,
- семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые,
- сахарная свекла.
Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:
- пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин),
- ячменя,
- кукурузы,
- соевых бобов, дробленых или недробленых,
- семян рапса, измельченного или недробленого,
- семян подсолнечника, измельченного или недробленого.