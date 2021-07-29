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Зеленский одобрил повышение НДС для части сельхозпродукции

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Украина, Четверг 29 июля 2021 15:01
Зеленский одобрил повышение НДС для части сельхозпродукции Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Верховная рада приняла закон 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон повышает ставку НДС до 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:

  • живой крупный рогатый скот,
  • свиньи,
  • овцы,
  • молоко цельное,
  • рожь,
  • овес,
  • семена льна, дробленые или недробленые,
  • семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые,
  • сахарная свекла.

Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:

  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин),
  • ячменя,
  • кукурузы,
  • соевых бобов, дробленых или недробленых,
  • семян рапса, измельченного или недробленого,
  • семян подсолнечника, измельченного или недробленого.
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