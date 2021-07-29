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Зеленський схвалив підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції

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Україна, Четвер 29 липня 2021 15:01
Зеленський схвалив підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) для постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Верховна рада прийняла закон 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Закон підвищує ставку ПДВ до 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:

  • жива велика рогата худоба,
  • свині,
  • вівці,
  • молоко незбиране,
  • жито,
  • овес,
  • насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене,
  • насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi,
  • цукрові буряки.

Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з поставок:

  • пшениці і суміші пшениці та жита (меслин),
  • ячменя,
  • кукурудзи,
  • соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених,
  • насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого,
  • насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.
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