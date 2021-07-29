Зеленський схвалив підвищення ПДВ для частини сільгосппродукції
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) для постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Верховна рада прийняла закон 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.
Закон підвищує ставку ПДВ до 20% при оподаткуванні операцій з ввезення в Україну такої сільськогосподарської продукції:
- жива велика рогата худоба,
- свині,
- вівці,
- молоко незбиране,
- жито,
- овес,
- насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене,
- насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi,
- цукрові буряки.
Залишається ставка ПДВ 14% за операціями з поставок:
- пшениці і суміші пшениці та жита (меслин),
- ячменя,
- кукурудзи,
- соєвих бобів, подрiбнених або неподрiбнених,
- насіння свиріпи або ріпаку, подрiбненого або неподрiбненого,
- насіння соняшнику, подрiбненого або неподрiбненого.