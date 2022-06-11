Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта № 6521.
Согласно данным на сайте Рады, президент подписал закон 10 июня. Отметим, бойцы территориальной обороны обычно выполняют задачи в пределах территории соответствующего территориальной общины.
После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.
Напомним, данный закон был проголосован в Верховной раде еще 3 мая 2022 года.
По состоянию на май в Украине было около 110 000 бойцов территориальной обороны.
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